Eski ABD başkanından Trump’a sert sözler!

CNN’e konuşan Jimmy Carter, anlaşmaya ilişkin “Kendi kaderini tayin, zorla toprak koparma ve işgal altındaki toprakların ilhakına yönelik uluslararası yasaları ihlal ediyor” ifadelerini kullandı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TEHLİKEYE GİREBİLİR

Carter, “Yeni ABD planı, İsrailliler ile Filistinliler arasında adil bir barış beklentilerini yerle bir ediyor” diyerek, planın uygulanması halinde, uzun yıllardır devam eden çatışmanın çözümü için tek geçerli çıkış olan iki devletli çözümün tehlikeye gireceğini kaydetti. Carter, planda yer alan ‘Yahudi Ulus Devleti’ tabirinin İsrailliler ve Filistinliler arasından eşitliğin reddi anlamına geldiğini vurguladı.

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ABD’NİN EN UZUN YAŞAYAN BAŞKANI

ABD’nin en uzun yaşayan başkanı olan Carter, 1980’de yeniden seçilmemesinin ardından sık sık ABD yönetimlerini eleştiren açıklamalarda bulunmuştu. Carter, ayrıca insani yardım çalışmaları için Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştü. on yıllarda ise, İsrail hakkında ‘apartheid rejimi’ nitelendirmesini yapması nedeniyle çokça eleştirilmişti.