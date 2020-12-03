Eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d’Estaing coronadan öldü

Dünya genelinde etkisini sürdüren corona virüsü, uluslararası siyasetin yakından tanıdığı bir ismin daha ölümüne yol açtı.

1974-1981 yılları arasında 7 yıl Fransa Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Valery Giscard d’Estaing, Tours’ta tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Ülkedeki salgın önlemleri nedeniyle Giscard d’Estaing’in cenazesinin aile içerisinde gerçekleşeceği belirtildi.

Giscard d’Estaing, görev yaptığı dönemde oy kullanma yaşını 21’den 18’e düşürmesi ve kürtajı yasallaştırması gibi kararlarıyla hatırlanıyor.

Worldometers’ın verilerine göre Fransa en çok vakaya sahip beşinci ülke. Fransa’da salgın başından bu yana 2 milyon 244 bin kişi hastalığa yakalanırken, 53 bin 816 kişi de hayatını kaybetti.