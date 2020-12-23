Estetik yaptırıp 20 yıl kaçmıştı… 7 kişinin katili hakim karşısında

Çin’de filmleri aratmayan bir kovalamacanın sonunda yakalanan ve 7 kişiyi öldürmekle suçlanan Lao Rongzhi’nin yargılandığı dava görülmeye başlandı.

46 yaşındaki Rongzhi ve sevgilisi Fa Ziying, cinayetleri 1996-1999 yılları arasında işledi. 1999 yılında yakayı ele veren Fa, yakalandıktan sonra idam edildi.

O tarihten sonra kayıplara karışan Rongzhi ise geçtiğimiz yıl kasım ayında yakalandı. 20 yılı aşkın süre kaçmayı başaran kadının, kısa süreli geçici işlerde çalıştığı, sık sık yaşadığı şehri değiştirdiği ve tanınmamak için estetik operasyonlar geçirdiği öğrenildi.

SEVGİLİSİ ZORLAMIŞ



Mahkemedeki ifadesinde kurbanların yakınlarından özür dileyen Rongzhi, suçu idam edilen eski sevgilisinin üzerine attı. Kendisinin de bir kurban olduğunu söyleyen Rongzhi, Fa’nın kendisini cinayetleri işlemeye zorladığını öne sürdü. Fiziksel ve psikolojik şiddet gördünü ifade eden Rongzhi, ilişkileri boyunca iki kez düşük yaptığını anlattı.

Kurbanların yakınları Rongzhi’nin özrünü kabul etmeyip tepki gösterirken, davanın önümüzdeki günlerde görülmeye devam etmesi bekleniyor.