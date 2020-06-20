Almanya’daki et işleme tesisindeki vakalar 1000’i geçti

Geçtiğimiz hafta Almanya’nın Hamburg kenti yakınlarında bulunan bir mezbahada çalışanlarda corona virüsü tespit edilmişti.

400’den fazla çalışanın bulunduğu tesisin sahibi olan firma ülke boyunca 19 tesise daha sahipti. Firmadan yapılan son açıklamada vaka sayısının 1029’a yükseldiği belirtildi.

FİRMA ÖZÜR DİLEDİ

Toennies adlı firmadan yapılan açıklamada, “Her şeyi doğru yaptığımızı düşünmüştük. Bir girişimci olarak sadece özür dileyebilirim. Yaşananlardan tamamen biz sorumluyuz” denildi.

Avrupa’daki en başarılı corona virüsü mücadelesini veren Almanya’da mezbahalardan kaynaklanan yeni vakalar sonrası fuarlar dahil birçok toplu etkinliğin yapılması ekim ayı sonuna kadar yasaklanmıştı.

Reuters’ın haberinde mezbahalarda çoğunlukla göçmenlerin çalıştığı ve bu göçmenlerin şirketin sağladığı evlerde sıkışık şekilde yaşadıkları ifade ediliyor.