Ev buluşmalarında kilit faktör cam! Corona odayı böyle işgal ediyor

Corona virüsü dünya genelinde hızla can almaya devam ederken, pek çok ülkede uzmanlar Noel ve yeni yıl döneminde insanların bir araya gelmesiyle vakaların katlanarak artmasından endişe ediyor.

Japonya’da bulunan Hexagon Manufacturing Intelligence, insanların bir araya geleceği bu döneme ilişkin çarpıcı bir çalışmaya imza attı. Ev ortamında yemek yenen bir simülasyon hazırlayan şirket, havalandırmanın bulaşmaya etkisini gözler önüne serdi.

Çalışmada 4.9 metre uzunluğunda, 3.7 metre genişliğindeki bir odada yemek için toplanan 6 kişi bulunuyor. Bu kişilerden biri asemptomatik bir corona virüsü taşıyıcısı. Simülasyonun bir bölümünde kapı ve camlar kapalı şekilde oturulurken, diğer bölümde ise iki cam ve kapı açık şekilde gösteriliyor. Her iki durumda da virüsün yayılma hareketi 10 dakikalık periyotta izleniyor.

Simülasyonda, asemptomatik kişi nefes alıp verirken ya da konuşurken partiküller ağzından çıkarak odanın içinde yayılıyor. Camların kapalı olduğu durumda havada asılı kalan ve oda içinde dolaşan partiküller, camlar ve kapı açıldığında ise oluşan hava akımıyla bir süre sonra odayı terk ediyor. Böylelikle virüs bulaşma ihtimali büyük oranda düşüyor.

Simülasyonu geliştiren ekipten Keith Perrin, “Bu tarz bir araya gelmelerde, kişi sayısı ve sosyal mesafe önemli olduğu kadar, iyi bir havalandırma olması da anahtar faktör” dedi.