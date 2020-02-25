Eylemler yeniden alevlendi! Ricky Martin’in kaldığı oteli yakmaya çalıştılar

Vina Del Mar’da başlayan müzik festivali, protestoların yeniden alevlenmesine neden oldu.

Protestocular, konser vermek üzere festivalin olduğu bölgeye gelen ve aralarında Ricky Martin'in de bulunduğu sanatçıların kaldığı otelin önündeki araçları yakarak polisle çatıştı. Çatışmada 8 araç yakılırken, 23 kişi de yaralandı.

Şili’de aylarca devam eden kanlı protestolar ve halk ayaklanması, bir süredir yerini normalleşmeye bırakmıştı. Ancak Vina Del Mar şehrindeki müzik festivali, protestoların yeniden alevlenmesine neden oldu.

EYLEMCİLERLE POLİS ARASINDA ÇATIŞMA

Festivalin yapıldığı Vergara meydanının yakınlarında bir araya gelen protestocuların festival alanına doğru yürüdüğü ve güvenlik alanında bulunan polislerle çatıştığı aktarıldı.

“Ülkenin eğitimden, sağlığa, halk güvenliğine kadar pek çok ihtiyacı olmasına rağmen bu festivalin düzenlenmesinin halka hakaret etmek anlamına geldiğini” söyleyen protestocular, “Hükümet bu festivale, ‘ülkede durum normal’ demek için izin verdi. Ancak öyle değil” şeklinde konuştu.

PROTESTOLAR ŞİDDETİNİ ARTIRDI

Festivalin başladığı pazar günü 17.00’den bu yana polisle göstericiler arasında çatışmalar sürerken, protestoların şiddetinin artırıldığı gözlemlendi.

Göstericiler özellikle festivale katılan sanatçıların konakladığı otelin önünde gösteri yaparken, bazı göstericilerin oteli yakmaya çalıştığı belirtildi.

ÖNLEMLER İKİ KATINA ÇIKACAK

Vina Del Mar Belediye Başkanı Virginia Reginato ise yaralı veya tutuklu sayısına ilişkin resmi bir açıklamada bulunmazken, koruma ve güvenlik önlemlerinin iki katına çıkacağı bilgisini verdi.

ÜNLÜ SANATÇIDAN AÇIKLAMA

Festivalin ilk gününde sahne alan Ricky Martin de “Her zaman barış içinde olun ama asla susmadan hak ettiğinizi talep edin” ifadelerini kullandı. İHA