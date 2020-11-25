Facebook’un ‘mesaj’ kararına tepki: ‘Çocuk istismarını artırır’

DERLEYEN: MERTHAN SÜMBELLİ / ABD teknoloji devi Facebook, geçtiğimiz mart ayında Messenger uygulamasında uçtan uca şifreleme kullanımı planları olduğunu duyurmuştu. Bu da kullanıcılar arasında gerçekleşen konuşmaların yalnızca gönderici ve alıcı tarafından okunabileceği anlamına geliyor. Şirket, sahibi olduğu Whatsapp uygulamasında uçtan uca şifleme yöntemini zaten kullanıyor. Ancak Facebook, WhatsApp’ın aksine açık bir platform ve hükümetler özellikle pedofili suçlarında suçluların ve cinsel istimara maruz kalan kurbanların tespit edilmesi konusunda endişeli.

Facebook'un uçtan uca şifreleme kararına karşı yedi ülke (ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada, Hindistan, Yeni Zelanda ve Japonya) geçtiğimiz pazartesi günü ortak bir bildiriye imza attı. Bildiride, şifrelemenin çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarının belirlenmesi de dahil olmak üzere kamu güvenliğini riske atacağı savunuldu. Hükümetler ayrıca teknoloji şirketlerini; kullanıcı gizliliğini ve siber güvenliği ortadan kaldırmadan kamu güvenliğini sağlamak adına birlikte çalışmaya çağırdı.

EN ÇOK 12-15 YAŞINDAKİLERİ HEDEF ALIYORLAR FBI verilerine göre internet üzerinde cinsel istismara uğrayan ların yüzde 50'sinden fazlası 12-15 yaşında. Söz konusu saldırıların yüzde 89'u mesaj odalarında gerçekleşiyor.

BİR PEDOFİLİ SUÇLUSU 5 BİN ÇOCUĞA ULAŞTI

36 yaşındaki David Nicholas Wilson, İngiltere Ulusal Suç Ajansı'nın (NCA) şimdiye kadar tespit edip yakaladığı en tehlikeli pedofili suçlusu. Wilson, 4-14 yaş aralığında 51 çocuğa karşı 96 cinsel istismar suçunu kabul etti. Wilson'ın çok sayıda sahte hesabının olduğu ve bu çocukları kendisine bazı görüntüleri göndermeye ikna ettiği, bu görüntülerle çocuklara şantaj yaptığı belirlendi. Ayrıca suçlunun dünya çapında 5 binden fazla çocukla da irtibata geçtiği tespit edildi.

36 yaşındaki Wison korkunç eylemlerini sosyal ağlar üzerinden sahte kadın hesapları açarak gerçekleştirdi. Birçok kurban, şantajdan dolayı intiharın eşiğine gelecek kadar zarar gördü.

WILSON'IN SUÇU NASIL KANITLANDI?

İngiltere Ulusal Güvenlik Ajansı yürüttüğü soruşturma kapsamında ABD yetkililerine Uluslararası Talep Mektubu gönderdi. Ardından Facebook, Snapchat, Google ve Instagram hesaplarında Wilson'ın erkek çocuklarla iletişim kurduğu 250 bin mesaja ulaşıldı. Öte yandan bu mesajlara ulaşılması, pedofili suçuna maruz kalan çocukların da psikolojik tedavisi için önem arz ediyor.

NCA görevlisi Rob Jones “Facebook, mesaj içeriğini erişimi engelleyecek olan uçtan uca şifreleme planlarını uygulamış olsaydı, Wilson'ın yakalanmayacağını düşünmek tüyler ürpertici. Şirket tarafından şifreleme hamlesi devam ederse, bu konuda araştırma yapan görevliler için kapılar kapanmış olacak. Uygulama, Wilson gibi suçluları etkili bir şekilde gizlemiş olacak” açıklamasında bulundu.

PANDEMİDE İSTİSMAR ARTTI Covid-19 salgını ile birlikte internet üzerinden çocuk istismarı suçlarında yüzde 106 artış görüldü. ABD'de Mart 2019'da 983 bin olan şikayet sayısı pandemide karantinaların başladığı 2020 Mart ayında 2 milyonu aştı. Çocukların salgın döneminde daha fazla internette vakit geçirmesinin bunda etkili olduğu belirtildi.

AİLELERE VE ÇOCUKLARA UYARI

NCA'nın operasyon başkanı Tony Cook, kurbanlara ve ailelerine suçluların bulunmalarında savcılığa yardım ettikleri için teşekkür etti. Öte yandan Cook “Çocukların sosyal ağlarda kişisel yaşantılarını giderek daha fazla paylaştığını biliyoruz. Ancak onlara bu paylaşımlarda bulunurken dikkatlice düşünmeleri ve suçluların neden oldukları uzun vadeli hasarın farkında olmaları için yalvarıyorum” ifadelerini kullandı.

FACEBOOK'TAN ŞİFRELEME SAVUNMASI

Facebook hali hazırda uçtan uca şifreleme yöntemini Whatsapp uygulamasında kullanıyor. Şirketin sözcüsü bunu örnek göstererek savunmada bulundu, “Çocuk istismarına platformlarımızda yer yok. Suistimali önlemek, tespit etmek ve bunlara müdahale etmek için yeni yollar geliştirmede sektöre öncülük etti ve suç faaliyetleriyle mücadele etmek için kanun uygulayıcılarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Whatsapp'taki kötüye kullanım önleme yeteneklerimizi diğer mesajlaşma hizmetlerimizde kullanıma sunduğumuzda geliştireceğiz” dedi.