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Fast food devinden tepki çeken reklam!

ABD'li fast food devi KFC, Avustralya için hazırladığı bir reklamla büyük tepki topladı.

Sozcu.com.tr
10:20 -
Haberler Dünya
Fast food devinden tepki çeken reklam!

KFC Avustralya’nın Youtube kanalında 31 Aralık’ta yayınlanan videoda bir genç kadın, park halindeki bir aracın camına bakarak kıyafetini düzeltiyor.

Kadın bu sırada arabaya doğru eğilirken, o anda aracın camı yavaşça açılıyor.

İçeride oturan iki çocuk kadının göğüs dekoltesine doğru bakarken, neye uğradığını şaşıran kadın ise “Biri KFC mi dedi?” diyerek konuyu değiştiriyor.

Reklam bir partide tavuk burger yiyen kadının görüntüsüyle sonlanıyor. Söz konusu reklam sosyal medyada büyük tepki toplarken, birçok kişi ‘seksist’ olduğu eleştirisini yöneltti.

Tepkilerin artması üzerine şirketten yapılan açıklamada, reklamın yarattığı rahatsızlıktan ötürü özür dilendi.

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Son güncelleme: 10:25 22.01.2020
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