Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fast food restoranında mide bulandıran görüntü! Lavaboda banyo yaptı

ABD'nin en büyük fast food restoran zincirlerinden Wendy's'te büyük bir skandal yaşandı. Çalışanlardan birinin mutfaktaki lavaboda yıkandığı görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Sozcu.com.tr
11:38 -
Haberler Dünya
Fast food restoranında mide bulandıran görüntü! Lavaboda banyo yaptı

Bir dönem Türkiye’de de şubeleri bulunan ABD merkezli fast food zinciri Wendy’s, bugünlerde hijyenle ilgili eleştirilerin hedefinde. Wendy’s’in Michigan’daki bir şubesinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada adeta ışık hızında yayıldı.

Söz konusu görüntülerde bir restoran çalışanı, mutfak lavabosu içerisinde yıkanırken görülüyor. İlk olarak TikTok’ta daha sonra da Facebook’ta yayılan videoda arsız restoran çalışanı, “Jakuzi gibi hissettiriyor. Hayatın tadını çıkarıyorum” derken duyuluyor.

Görüntülerin infial yaratmasının ardından restoran yönetimi bir özür mesajı yayınladı. Yaşananların kabul edilemez olduğunu belirten yetkililer, olaya karışan çalışanların işine son verildiğini duyurdu.

İLGİLİ HABERTürkiye'de de şubeleri var! Fast food zincirinde rezalet görüntüTürkiye'de de şubeleri var! Fast food zincirinde rezalet görüntü İLGİLİ HABERBir fast food skandalı daha! Burgerin içinden çıkana inanamadı!Bir fast food skandalı daha! Burgerin içinden çıkana inanamadı! İLGİLİ HABERFast food restoranında akılalmaz görüntü... Yakalanmamak için yarı çıplak kaçtı!Fast food restoranında akılalmaz görüntü... Yakalanmamak için yarı çıplak kaçtı!
Son güncelleme: 11:39 13.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more