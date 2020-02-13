Fast food restoranında mide bulandıran görüntü! Lavaboda banyo yaptı

Bir dönem Türkiye’de de şubeleri bulunan ABD merkezli fast food zinciri Wendy’s, bugünlerde hijyenle ilgili eleştirilerin hedefinde. Wendy’s’in Michigan’daki bir şubesinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada adeta ışık hızında yayıldı.

Söz konusu görüntülerde bir restoran çalışanı, mutfak lavabosu içerisinde yıkanırken görülüyor. İlk olarak TikTok’ta daha sonra da Facebook’ta yayılan videoda arsız restoran çalışanı, “Jakuzi gibi hissettiriyor. Hayatın tadını çıkarıyorum” derken duyuluyor.

Görüntülerin infial yaratmasının ardından restoran yönetimi bir özür mesajı yayınladı. Yaşananların kabul edilemez olduğunu belirten yetkililer, olaya karışan çalışanların işine son verildiğini duyurdu.

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