Fauci: 2021 sonbaharında normale döneriz

Fauci bu açıklamaları California Valisi Gavin Newsom ile salgına yönelik online toplantıda yaptı. ABD’nin Colorado eyaletinde corona virüsünün mutasyona uğramış ve bulaşıcılığı daha yüksek yeni türünün görüldüğü ilk vakanın saptanmasından bir gün sonra Newsom California’da corona virüsünün mutasyona uğramış yeni türünün görüldüğünü açıkladı.



Newsom, Güney California’daki bir hastada son derece bulaşıcı corona virüsü türü B.1.1.7’nin tespit edildiğini söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Ancak California Halk Sağlığı Birimi, San Diego bölgesindeki bir hastanın bilinen bir seyahat geçmişi olmadığını söyleyerek yeni corona virüsü türünü toplum içinde yayıldığını öne sürdü.

Fauci, “şaşırmadığını”, yeni corona virüsü türünün görüldüğü ek vakaların büyük olasılıkla ülke çapında saptanacağını belirterek, bu tür virüslerin mutasyona uğramasının normal olduğunu söyledi.