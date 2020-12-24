FBI: İran, ABD’li yetkililere ölüm tehdidinde bulunuyor

ABD’de 3 Kasım’da gerçekleştirilen başkan seçimleri gündemden düşmüyor. Seçimlere Rusya ve İran’ın müdahalesine yönelik araştırma gündeme gelirken, ABD’de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dün yaptığı açıklamada, İranlı siber aktörlerin ABD seçim yetkililerini hedef alan çevrimiçi ölüm tehditlerinin arkasında olduğunu söyledi.

FBI açıklamasında FBI ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA), İranlı siber aktörlerin, Aralık 2020’nin ortalarında ABD seçim yetkililerine yönelik ölüm tehditlerini içeren halkın düşmanları adlı bir web sitesinin oluşturulmasından neredeyse kesinlikle sorumlu olduğunu gösteren son derece güvenilir bilgilere sahiptir denildi.