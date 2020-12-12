Son dakika… FDA’dan Pfizer-BioNTech aşısına onay çıktı

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, herkesin gözü kulağı aşılar için verilecek resmi onaydaydı. Ve başvuru yapıldıktan sonra gözlerin çevrildiği ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) beklenen açıklama geldi.

FDA, Pfizer ve BioNTech’in beraber geliştirdiği corona virüsü aşısı üzerindeki incelemelerinin ardından acil kullanım yetkisi için onay verdiklerini duyurdu. Virüse karşı yüzde 95 etkinliği olduğu belirtilen aşı, 16 yaş ve üzerindeki kişilere uygulanacak.

Aşı için onay çıkması büyük sevinç yaratsa da, ABD medyası Trump’ın FDA’ya baskı yaptığına da dikkat çekti. Trump, onay çıkmadan saatler önce attığı Twitter mesajında, “Fazlasıyla bürokratik FDA hala büyük, eski ve yavaş bir kaplumbağa. Aşıları hemen onaylayın, oyun oynamayı bırakın ve hayat kurtarmaya başlayın” dedi.

FDA BAŞKANI’NA TEHDİT İDDİASI

Trump’ın açık baskısı bununla da sınırlı kalmadı. New York Times’ın haberine göre Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, FDA Başkanı Dr. Stephen Hahn’a, eğer aşıya cuma günü onay vermezse kendisine başka bir iş bakması gerektiğini söyledi. Dr. Hahn’ın bu baskılar karşısında süreci hızlandırdığı ve onayı verdiği öne sürüldü.

TRUMP: MUCİZEYE İMZA ATILDI



FDA’dan onay çıkmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından görüntülü bir mesaj paylaştı. Trump mesajında, “Bugün ulusumuz sağlık açısından bir mucizeye imza attı. Güvenli ve etkili bir aşıya sadece 9 ayda ulaştık. Milyonlarca hayat kurtulacak. Amerikalılar adına bunu mümkün kılan herkese teşekkür ederim” dedi.

Aşının herkese ücretsiz olacağını söyleyen Trump, “Aşıyı şimdiden ülkedeki her eyalete göndermeye başladık. Yaşlı vatandaşlarımızın, sağlık çalışanlarımızın ve ilk yardım ekiplerimizin ilk sırada olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

100 MİLYON DOZ ALMIŞLARDI

ABD geçtiğimiz Temmuz ayında Pfizer ile yaptığı anlaşmada aşıdan 100 milyon doz alacağını açıklamıştı. 11 aydır aşı üzerinde çalışan Pfizer’ın onay almasının ardından benzer bir altyapıya sahip Moderna aşısının da kısa zamanda onaylanması bekleniyor.

İngiltere, Kanada ve Suudi Arabistan, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına geçtiğimiz günlerde yaygın kullanım için onay vermişti.

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