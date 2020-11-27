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Fenomen doktordan ülkeyi karıştıran parti

Corona virüsünün merkez üssü haline gelen ABD'de 'Dr. Mike' olarak ünlünen Mikhail Varshavski eleştirilerin hedefinde. Televizyon programlarında sık sık uyarılarda bulunan Varshavski, Miami'de bir yatta düzenlediği doğum günü partisiyle kendi uyarılarını hiçe saydı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:43, 27/11/2020
Haberler Dünya
Fenomen doktordan ülkeyi karıştıran parti

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken hastalığa yakalanan kişi sayısı 61 milyonu geçti. Salgında en çok vaka ve can kaybının görüldüğü ülke olan ABD’de gündem ‘Dr. Mike’ adıyla üne kavuşan doktor Mikhail Varshavski.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ve People dergisinin bir dönem ‘yaşayan en seksi doktor’ seçtiği Varshavski, salgın döneminde pek çok televizyon kanalının yayınlarına katılarak virüsle ilgili uyarılarda bulundu.

Mikhail Varshavski.

Varshavski söz konusu yayınlarda, “Eğer dışarı çıkacak ve diğer insanların etrafında olacaksanız lütfen maske takın. Sosyal mesafe inanılmaz derecede önemli. Virüsün yayılmasını böyle kontrol edebiliriz” dedi. Fenomen doktor bunları söyledi ama dediklerini kendisi bile uygulamadı.

Mikhail Varshavski ve arkadaşları doyasıya eğlendi.

Geçtiğimiz günlerde 31 yaşına giren Varshavski, doğum günü partisiyle ortalığı karıştırdı. Parti için New York’tan Miami’ye giden Varshavski, çok sayıda arkadaşıyla birlikte yatla denize açıldı.

Mikhail Varshavski katıldığı yayınlarda sık sık uyarılarda bulunuyordu.

Partiden görüntüleri sosyal medyada paylaşan Varshavski ve arkadaşlarının ne sosyal mesafe ne de maske gibi kurallara uymaması dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Varshavski’nin altını çizdiği uyarıları hiçe saymasını iki yüzlülük olarak nitelendirdi.

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Yayınlanma Tarihi:14:40,
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