FETÖ’yü değil, onu takip edeni izliyor

Alman iç güvenlik servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın “izlemeye alınan ya da terörist ilan edilen örgütler, ülkeler” listesi açıklandı. Raporda, terör örgütü PKK geniş yer aldı ve “Bu örgüt, ikili bir strateji uyguluyor. Bir yandan terör eylemlerine başvurulurken, şehirlerde de barışçıl bir strateji izleyen organları var” denildi. PKK'nın geçen yıl Almanya'da 10 milyon Euro'dan fazla para topladığı da belirtildi.

TÜRKİYE DE ‘İZLENEN ÜLKE'

Ancak raporda FETÖ yine yer almadı. Yerine, FETÖ'yü izleyen Türkler'in davranışları raporlandı. Raporda Türkiye ise “istihbarat faaliyeti yürüttüğü için izlenen ülkeler” sınıfında yer aldı.

Almanya'da bir süredir PKK ya da FETÖ'cüleri bulup Türkiye'ye ihbar edenlere ‘casusluk'tan dava açılıyor. Hatta, Türk Bayrağı'nı yakan bir PKK yandaşını ihbar eden, Kuzey Ren Vestfalya'daki bir Türk'e soruşturma başlatıldı.