Filipinler’de 1 milyon kişi evini terk etti

Tayfunun geçiş bölgesindeki Kuzey Camarines ve Güney Camarines şehirlerindeki binlerce kişiye tahliye emri verilirken, Albay şehrinde riskli bölgelerde bulunanlardan da evlerini terk etmeleri istendi.

Kıyı bölgelerine yoğun yağışla birlikte saatteki hızı 265 kilometreyi bulan rüzgarlar taşıması beklenen 5’inci kategorideki tayfun, 2013’te 6 bin 300 kişinin hayatını kaybettiği Haiyan tayfunundan bu yana ülke kıyılarına ulaşan en şiddetli tropik fırtına olacak.

Pasifik Okyanusu’nda ortaya çıkan ve batıya doğru hareket eden tayfunun başkent Manila ve çevresindeki 14 şehirde etkili olması bekleniyor.

Euronews’ta yer alan habere göre, ülkede geçen hafta etkili olan Molave tayfununda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 15,2 milyon dolarlık maddi hasar meydana gelmişti.