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Filistin başmüzakerecisi Erekat corona virüsü kurbanı

Filistin'in başmüzakerecisi Saeb Erekat'ın Kudüs'te tedavi gördüğü hastanede corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:31, 10/11/2020
Haberler Dünya
Filistin başmüzakerecisi Erekat corona virüsü kurbanı

Filistin’in başmüzakerecisi Saeb Erekat’ın ekim ayı başında corona virüsü testi pozitif çıktı.

18 Ekim’de durumu ağırlaşan 65 yaşındaki Erekat, Hadassah Üniversitesi Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton, Saeb Erekat ve Filistin lideri Yaser Arafat.

Erekat, Filistinlilerin özgürlük mücadelesinde üst düzey görevler üstlenmiş bir isimdi.

Filistin lideri Yaser Arafat ve Saeb Erekat.

Eski Filistin lideri Yaser Arafat’a yakınlığıyla bilinen Erekat, 1993’teki Oslo Anlaşmaları ve 2014’te çöken son barış süreci dahil, bir dizi kilit dönemde İsrail’le Filistin arasındaki görüşmelerin başmüzakereciliğini üstlenmişti.

Corona Filistin Kudüs
Yayınlanma Tarihi:13:15,
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