Filistin’de 14 yıl sonra bir ilk! Seçim için anlaştılar

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas lideri İsmail Haniye'nin onayladığı anlaşmaya göre sandıklar 6 ay içinde kurulacak.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Filistin’de önce parlamento seçimi ardından Filistin yönetimi başkanlığı seçimi ve son olarak da Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Konseyi seçimleri yapılacak.

İSTANBUL’DA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

İki örgütten temsilciler bu hafta İstanbul'da bir araya gelmişti. 2006'daki seçimde Hamas sürpriz bir şekilde sandalyelerin önemli bir kısmını kazanmış, sonrasında kurulan hükümet ise kısa sürmüştü.

2012'deki tutuklu değişimi ve 2014'teki birlik hükümeti girişimleri de kalıcı bir birlikteliğe yol açamamıştı.