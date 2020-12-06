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Filistin’de corona virüsü testleri yapılamıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Laboratuvarda corona virüsü testleri için gerekli olan malzemelerin tükenmesi nedeniyle testlerin yapılamadığı belirtildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:44, 06/12/2020
Haberler Dünya
Filistin’de corona virüsü testleri yapılamıyor

Filistin, corona virüsü salgını nedeni ile zor günler geçiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Laboratuvarda Covid-19 testleri için kullanılan materyallerin tükenmesi nedeni ile test işlemlerinin yapılamadığı aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanı Mai al-Kaileh ise yaptığı açıklamada, Covid-19 testleri için gerekli olan materyallerin ve laboratuvarların acil ihtiyaçlarının sağlanması için tüm partilere çağrıda bulundu.

Gazze'deki Covid-19 verilerine de değinen Kaileh, Mart ayından bu yana 25 bin 121 kişide corona virüsü tespit edildiğini, 139 kişinin ise virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini aktardı. Kaileh, 14 bin 391 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuştuğunu dile getirirken, 10 bin 591 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini açıkladı. (İHA)

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