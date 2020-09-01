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Filistin’de kan donduran görüntü: Akıllara George Floyd’u getirdi

Bütün dünyayı ayağa kaldıran George Floyd'un öldürülmesi sonrasında bugün Batı Şeria'da kan donduran görüntüler ortaya çıktı... Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'in ilişkileri normalleştirme çabası için Dubai'ye giden ABD Başkanı'nın Kıdemli Danışmanı Jared Kushner'ın masaya davet ettiği Filistin'de kameralar önünde adeta insanlık suçu işlendi. İsrail'in Filistin halkına yıllardır uyguladığı şiddet ve insanlık suçlarına bir yenisi daha eklendi.

Sozcu.com.tr
15:06 -
Haberler Dünya
Filistin’de kan donduran görüntü: Akıllara George Floyd’u getirdi

25 Mayıs’ta ABD’nin Minneapolis kentinde polisin herkesin gözü önünde boğazını diziyle sıkarak öldürdüğü George Floyd’dan aylar sonra benzer bir görüntü Batı Şeria’da yaşandı…

Bugün Filistinli göstericiler İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’da bir gösteri düzenledi. Yahudi yerleşimcileri protesto eden göstericilere İsrail askeri çok sert müdahale etti.

ABD Başkanı Trump’ın danışmanı olan ve kızının da eşi olan Jared Kushner dün akşam saatlerinde, “Filistin, müzakere masasına oturmalı. Geçmişe takılıp kalınamaz” demişti.

RESMEN ÇARESİZCE ÖLÜMÜ BEKLEDİ
Çekilen görüntülerde George Floyd’a uygulanan şiddetin bir benzerinin yapıldığı görülüyor. Çevik kuvvet birimlerine bağlı olduğu tahmin edilen bir İsrail askeri yaşlı bir adamı yüzüstü yere yatırıp kelepçelerken özel korumalı dizliğiyle çaresiz adamın boğazını sıkıyor.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki normalleşme sürecine arabulucu olan ABD heyeti dün Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitmişti.

Mayıs ayında Minneapolis’te güpegündüz polisin orantısız şiddetine maruz kalarak ölen George Floyd’un son sözleri, “Nefes alamıyorum” olmuştu.

İsrail’in havayolu şirketi El Al uçağıyla Birleşik Arap Emirlikleri’ne giden ABD heyetine liderlik eden ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Jared Kushner, iner inmez “Filistin’in müzakere masasına gelmesi gerek. Geçmişe takılıp kalınmamalı” yorumunu yapmıştı. Bu açıklamanın üzerinden henüz 24 saat bile geçmeden İsrail askerinin bu şiddeti uluslararası kamuoyunun ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.

ABD Birleşik Arap Emirlikleri çevik kuvvet Donald Trump Dubai Filistin İsrail Polis protesto
Son güncelleme: 15:22 01.09.2020
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