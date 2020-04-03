Filistin’de OHAL 30 gün daha uzatıldı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını etkisini arttırmaya devam ediyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin’de corona virüsü salgını ile ilgili yaşanan gelişmeler nedeniyle halka seslendi.

Abbas, “Ölümcül corona virüsü salgınının yayılmasını önlemek amacıyla halk sağlığını korumak, güvenlik ve istikrarı sağlamak için önlemler alınması gereken bu kritik aşamada olağanüstü hali 30 gün daha uzatma kararı aldım” dedi.

Abbas, Filistin halkına seslenerek salgınla mücadele için yetkili makamlardan verilen talimatlara uymanın önemini vurgulayarak, dayanışma ve evde kalma çağrısında bulundu.

Abbas, ayrıca İsrail hapishanelerdeki Filistinli mahkumların sağlığından İsrail’in sorumlu olduğunu söyledi.

Filistin'de toplam corona virüsü vakası 171'e ulaşırken, 1 kişi hayatını kaybetti.(İHA)