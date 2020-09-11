Filistin’den Bahreyn’e ‘İsrail’ tepkisi!

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Bahreyn'inde İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al-Malki yaptığı açıklamada Bahreyn Büyükelçisinin geri çağrıldığını duyurdu. Bakan kararın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın talimatı olduğunu açıkladı.

FİLİSTİN ANLAŞMAYI KINADI

Filistin, İsrail ile Bahreyn Krallığı arasındaki ilişkilerin normalleşmesine ilişkin ABD-Bahreyn-İsrail üçlü deklarasyonunu şiddetle reddederek anlaşmayı kınadı. Hükümet anlaşmanın Kudüs, El-Aksa ve Filistin davasına ihanet olduğunu vurguladı. (İHA)

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