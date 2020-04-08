Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Filistin’den kötü haber! Test kitlerinin tükendiği duyuruldu

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde corona virüsü test kitlerinin tükendiği duyuruldu.

23:14 -
Haberler Dünya
Filistin’den kötü haber! Test kitlerinin tükendiği duyuruldu

Gazze’de Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El-Kudra yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde corona virüsü test kitlerinin bittiğini, abluka altında hastalığın yayılmasından korktuklarını ifade etti.

El-Kudra, corona virüsü test kitleri tamamının tükenmesinin ardından merkezi laboratuvarlarda işlemlerin durduğunu belirtti.

Çok sayıda numunenin test edilmeyi beklediğini ifade eden El-Kudra, yüzlerce kişinin karantina tesislerinde kalması gerektiğini aktardı.

Bakan El-Kudra, uluslararası kuruluşlara Gazze’ye test kitlerinin yanı sıra yoğun bakım üniteleri için 100 solunum cihazı ve 140 yatak sağlaması için çağrıda bulundu.

Öte yandan Filistin’de 263 corona virüsü vakası bulunduğu ifade edilirken Gazze Şeridi’nde tespit edilebilen 13 vakanın kayıtlara geçtiği belirtildi. (İHA)

İLGİLİ HABERFilistin'de OHAL 30 gün daha uzatıldıFilistin'de OHAL 30 gün daha uzatıldı İLGİLİ HABERCorona nedeniyle gözaltına alınmıştı! Adnan Gays serbest bırakıldıCorona nedeniyle gözaltına alınmıştı! Adnan Gays serbest bırakıldı
Corona Filistin Gazze Haber İsrail Kudüs Sağlık Sağlık Bakanlığı
Son güncelleme: 23:18 08.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more