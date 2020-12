Financial Times yılın insanını seçti: Özlem Türeci ve Uğur Şahin

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Financial Times, her yıl geleneksel olarak seçtiği yılın insanlarını seçti… Geçen yıl Microsoft CEO’su Satya Nadella’yı seçen Financial Times, BioNTech’in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’i seçtiğini duyurdu.

Covid-19 aşısını 1 yıldan daha kısa bir sürede geliştiren çiftin hem bilimsel hem de ticari anlamda büyük başarılar elde ettiğini yazan Financial Times, “Yüzyılı aşkın bir süredir en ölümcül salgına karşı 11 ay içerisinde aşı geliştiren Türeci Şahin’in çok nadir olan yalnız kaldıkları zamanda yaptıkları Mainz kentindeki ıssız sokaklarda 1980’ler pop müziklerine dinleyerek egzersiz yapmaktı” ifadesini kullandı.

Financial Times’ın internet sitesinde yayınlanan kapsamlı makale için konuşan Dr. Şahin, “İngiltere’de ilk aşı olduğu sırada çok gergindik. İnsanların testlerin haricinde ilk kez gerçek yaşam standartlarında aşı olması çok farklı bir şey” dedi.

KÖLN’DEKİ ÖZLÜ SÖZE DİKKAT ÇEKTİ

Gazete, Türeci ve Şahin’i “Dikkat çekici bir bilimsel ve ticari başarı hikayesinin simgeleri” olarak tanımlarken Dr. Türeci, “İnsanlar bizimle ilgili ilgilerini çeken kutucuklara tik atıyor. Fakat biz geçmişimizden ya da kökenimizden ziyade bilimimizle konuşulmak istiyoruz” dedi. Dr. Türeci, Dr. Şahin’in tespit ve öngörülerinin çok doğru çıktığını söylerken, “Bu durum çok rahatsız edici olabiliyor” diyerek espri yaptı.

Financial Times makalenin sonunu, “Çift elde ettikleri başarı hikayesinin topluma daha geniş bir şekilde duyulması için Dr. Şahin’in Köln’deki okulundaki sözün vurgulanması gerektiğini söylüyor. Erich Kastner isimli çocuk hikayeleri yazarının, ‘Eğer kimse yapmasa iyi bir şey olmaz’ sözünün yayılması gerektiğini söylüyorlar. Birçok bilim insanı işletme, teknoloji, eğitim ve uygulamayı bir araya getirmeli. Dr. Şahin bunu, ‘Biz her zaman keşfetmeyi doğru miktarda fayda ile birleştirmek gerektiğini söylüyoruz” dedi.

İlginizi Çekebilir BioNTech'te corona aşısı müjdesi: Özlem Türeci açıkladı