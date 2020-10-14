Finlandiya Başbakanı’nın derin göğüs dekoltesi ülkeyi karıştırdı

Finlandiya’nın sosyal demokrat Başbakanı Sanna Marin, moda dergisi Trendi’ye verdiği pozla sakin İskandinav ülkesini karıştırdı… Marin, koyu renkli bir blazer ceket giydi ve içine sutyen giymeden kameranın karşısına geçti.

Derginin sosyal medya hesabında yapılan bu paylaşım kısa sürede yorumlar almaya başladı. Yorum yapanlardan bir kısmı Marin’in bulunduğu konuma bu durumu yakıştırmazken, bir kısım kullanıcı da aynı pozu, yani blazer ceket ve sutyensiz olarak çektirdiği fotoğrafla desteklerini gösterdi.

İnternette oluşan bu gündeme birçok gazete ise genç başbakanı savunarak cevap verdi. Hatta bazıları Marin’in dünyanın en güzel başbakanı olduğunu bile yazdı.

Marin’in özellikle kadın destekçileri aynı pozu vermek için bir kampanya oluşturdu. Kısa bir süre sonra #imwithsanna (Sanna’nın yanındayım) hashtaginde onlarca kadın sosyal medya kullanıcısı Marin’in verdiği pozun benzerini paylaştı.

Finlandiya’daki muhafazakarlar ise Marin’in bu paylaşımı için çok öfkeliler. Hatta bazıları bu tartışmanın ortasında uzun süre Başkanlık yapan Urho Kekkonen ve onun hipster tarzı kıyafetleriyle verdiği pozu paylaştı. Bu paylaşımla birlikte Fin liderlerinin alışılmışın dışında ve tuhaf olan fotoğrafları hatırlatılmış oldu.

Tampere Üniversitesi’nde medya akademisyeni olan ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Profesörlüğü yapan Anu Koivunen, 2014-2015 yıllarında Finli bir politikacının nasıl görüneceğine dair sınırları genişlettiği için eski Başbakan Alexander Stubb’a saygı gösterdi. Fiziksel dayanıklılığın önde olduğu sporlarda aktif olan Stubb, genellikle maratonlara ve triatlonlara katıldığı dar, kısa şort ve mayolarıyla yarışırdı.

Finlandiya Başbakanı Marin, bekar bir anne tarafından büyütüldü. Liseyi bitirdikten sonra Finlandiya’da iyi bir üniversite eğitimi alan Marin 2019 yılından beri başbakanlık görevini üstleniyor. Marin, dünyanın en genç başbakanı olarak da tarihe geçti.