Finlandiya, IŞİD mensubu aileleri geri getirmeye devam ediyor

Finlandiya ve Almanya hükümetlerinin işbirliği ile 8'i Fin ve 15'i Alman olmak üzere toplam 23 kişilik IŞİD üyesi aile ve çocuklarının Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki El Hol kampından geri getirileceği duyuruldu.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Finlandiya Anayasasının 22'nci maddesinde belirtilen, “Yetkililerin, kamplarda hapsedilen Finli çocukların temel haklarını mümkün olduğu ölçüde korumakla yükümlüdür'' ifadesine dayanarak, 6'sı çocuk, 2'si de ebeveyn olmak 8 kişinin terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki El Hol kampından alındığı duyuruldu.

Açıklamada, El Hol kampında binlerce kişinin kaldığı ve kampın uzun vadede güvenlik riskleri oluşturduğu aktarılarak, bu kampta kalan çocukların eğitime muhtaç olduğu ve bu çocukların tekrardan radikal örgütlerin inisiyatifine bırakılmayacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, daha önce El Hol kampından alınan IŞİD’li aileler nedeni ile sosyal medyadan ve muhalefet tarafından sert biçimde eleştirilmişti. Bakan Haavisto hakkında, bakanlıktaki görüş ayrılıkları ve bazı atamalar nedeni ile mecliste bir soruşturma açılmış ve geçen hafta yapılan güven oylamasında 101'e 68 oy oranı ile güven oyu almıştı. (İHA)

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