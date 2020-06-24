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Flaş iddia: ABD’deki ölümler 180 bini görecek!

ABD'de yapılan araştırmaya göre ekim ayına kadar ABD'de yaklaşık 180 bin kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedecek.

Sozcu.com.tr
23:42 -
Haberler Dünya
Flaş iddia: ABD’deki ölümler 180 bini görecek!

Washington Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre, ABD’de ekim ayının başlarına kadar 180 bin kişi ölecek.

Araştırmanın sonuçlarının açıklanmasının ardından ABD’de gündem yaratan durum birçok gazete ve haber kanalı tarafından ele alındı.

Resmi sayıların esas alınarak yayınlandığı Worldometers’ın corona virüsü sayfasına göre şu ana kadar ABD’de 124 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş durumda.

Uzmanlar halkın maske kullanımını artırması sonucunda beklenen ölü sayısının 140 binlere düşebileceğini ifade ediyor.

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Son güncelleme: 23:53 24.06.2020
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