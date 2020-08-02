Flaş iddia: İngiltere yeni senaryoya hazırlanıyor

İngiltere hükümetine yakın kaynaklardan elde edildiği öne sürülen haberde, ikinci bir corona virüsü dalgasının ülkeyi vurması ihtimaline karşı Johnson yetkililerden 50 yaş ile 70 yaş arası kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanacağı bir senaryo üzerinde çalışması talimatını verdiği iddia edildi.

KATI SEYAHAT KISITLAMASI GELEBİLİR

Hükümetin üzerinde çalıştığı iddia edilen plan dahilinde, corona virüsünün Londra'da ve çevresinde hızla yükselmesi durumunda katı seyahat kısıtlamalarının da önü açılacak.

EKONOMİ ÜZERİNE ETKİLERİ MASAYA YATIRILDI

Başbakan Johnson'ın çarşamba günü Hazine Şansölyesi Rishi Sunak ile bir araya geldiği ve bu katı kısıtlama senaryosunun ekonomi üzerinde olası etkilerini değerlendirdiği ifade edildi. (DHA)

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