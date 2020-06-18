Flaş iddia: İran’da her 15 dakikada bir kişi hayatını kaybediyor!

Komşu İran’daki corona virüsü salgınında tablo gittikçe kötüleşiyor.

Ülke genelinde ikinci dalga paniği yaşanırken toplam ölüm ve vaka sayıları da günden güne artıyor. İran Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre ülke kısa süre sonra 10 bin ölüm barajını geçmiş olacak.

Reuters’ın verdiği bilgilere göre ise ülke bu hafta, iki ayın sonunda günlük 100 ölüm sayısını yeniden gördü. Nisan ortalarında alınan karantina tedbirlerini gevşetmeye başlayan İran daha sonra artan vaka ve ölümlerle karşı karşıya kalmıştı.

HER 15 DAKİKADA BİR KİŞİ ÖLÜYOR

İran’da son 24 saat içinde ise 87 kişinin öldüğü bildirildi. Ülkede toplam 9 bin 200 kişiden fazla can kaybı yaşandı, 156 binden fazla kişi ise tedavi edildi.

İran’da yayın yapan Mizan haber ajansına göre ise ülkede her 12-15 dakika arasında bir kişi corona virüsü yüzünden hayatını kaybediyor.