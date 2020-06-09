Flaş iddia… Uzmanlar uydu görüntüleriyle tespit etti! Corona 2019 yazında yayılmaya başlamış

Corona virüsü dünya genelinde 7 milyonu aşkın kişiye bulaşırken, resmi kayıtlara göre Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan salgınla ilgili yeni iddialar da ortaya atılmaya devam ediyor.

Hastalığı uluslararası kamuoyundan gizlemekle suçlanan Çin’i zora sokacak bir çalışma ABD’nin Harvard Üniversitesi tarafından yürütüldü. Uzmanlara göre hastalık bilinenin aksine 2019’un yaz aylarında yayılmaya başlamış olabilir.

HASTANELERE HÜCUM ETMİŞLER



Dr. John Brownstein ve ekibi Wuhan’daki hastanelerin çevresindeki trafiğe ilişkin uydu görüntüleri ve internet aramalarını mercek altına aldı. Hastanelerin bulunduğu güzergahlarda normalin üzerinde araç yoğunluğu tespit eden ekip, otoparkların da ortalama yüzde 90 doluluğa ulaştığını belirledi.

‘BİR ŞEYLER OLDUĞU BELLİ’



İnternette de geçmeyen öksürük ve ishale ilişkin aramaların arttığına dikkat çeken Brownstein, “Otoparkların sürekli dolu olması ve arama yapılan bu belirtiler, Wuhan’da bir şeylerin olduğunu gösteriyor. Toplum içinde yayılan bir enfeksiyon nedeniyle insanlar doktora gitmek zorunda kalmış” dedi.