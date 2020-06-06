Floyd protestolarının 12’nci gününde Washington’da binler toplandı!

Floyd protestolarının 12’nci gününde, başkent Washington’daki Beyaz Saray ve kongre binası çevresinde binlerce gösterici protesto amaçlı bir araya geldi.

Gün içinde kent merkezindeki birçok cadde trafiğe kapatılırken, Washington emniyet biriminden yapılan açıklamada sadece Lincoln Anıtı ve Lafayette Park civarındaki protestolara en az 6 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, cuma günü ülke genelinde başta başkent Washington olmak üzere, Atlanta, Los Angeles, Minneapolis, Miami, New York ve Denver’da protestolar devam etti.

Protestolarda gerginlik, Floyd'u öldüren polis memurlarının tutuklanarak ceza taleplerinin artırılması sonrası azaldı.

NE OLMUŞTU?

46 yaşındaki siyahi vatandaş George Floyd, 25 Mayıs'ta Minneapolis'te polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmüştü.

Floyd'un gözaltına alındığı anların görüntülerinin sosyal medyada yayılması sonrası 26 Mayıs’ta protesto gösterileri başlamıştı.

28 Mayıs’ta Minneapolis'teki protestoları izleyen CNN muhabiri Omar Jimenez gözaltına alınmış, canlı yayındayken ellerinden kelepçelenmişti.

31 Mayıs’ta şiddet olaylarının tüm ülkeye yayıldığı belirtilmiş, protestolarda en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti. 75'ten fazla kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, en az 4 bin 400 kişi gözaltına alınmıştı.