Fransa’dan 3 bin yeni vaka şartı!

Başbakan Philippe, “Sokağa çıkma kısıtlarının 11 Mayıs'ta kaldırılması yeni vaka sayısının günlük 3 binin altında kalmasına bağlı. Eğer göstergeler kötüyse, sınırlandırmalar 11 Mayıs'ta kaldırılmayacak” dedi.

15 Nisan'da günlük yeni vaka sayısı 3.000'in altına düşmüştü. Son iki haftadır günlük vaka sayısı ortalama 2.162'de seyrediyor.

Ancak 27 Nisan’da yapılan testlerde 3 bin 742 yeni vaka tespit edilmişti.

BBC’deki bilgilere göre, Fransa’da 11 Mayıs’tan sonra alınacak diğer önlemlerin bir kısmı şu şekilde:

Kafeler hariç tüm iş yerleri 11 Mayıs’ta açılacak. Dükkanlarda sosyal mesafelenme kurallarına uyulması, bu mümkün olmadığında maske takılması tavsiye ediliyor

Toplu taşımada maske kullanımı zorunlu hale gelecek.

Anaokulu ve ilkokulların kademeli olarak açılması planlanıyor. Liselerin açılması Mayıs sonunda değerlendirilecek.