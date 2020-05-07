Frankfurt’ta korkunç kaza! Tren önüne geleni biçti

Tren yolundaki kapalı bariyerler önünde bekleyen ve içinde dört kişi bulunan bir otomobil ile bisiklet süren insanlar ve yayalar, trenlerin geçmesinin ardından bariyerlerin açılmasıyla karşılıklı geçmeye başladı.

Çorumlu olduğu belirtilen bir Türk vatandaşının da aynı yoldan geçmek için giderken kazaya şahit olduğu belirtildi.

ARABA VE YAYALAR İÇİN BARİYER AÇILDI

Görgü tanıklarının ifadelerine göre bariyerler açıkken hızla gelen bir tren, bisikletli kişileri, otomobili ve yayaları biçti.

“ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR”

Bisiklet sürücüsünün cansız bedenini rayların üzerinde gören Türk vatandaşları “Çok sayıda ölü vardı. Arabada dört kişi vardı. Arabayı kesip insanları çıkarmaya çalışıyorlardı” şeklinde konuştu.

GÖRGÜ TANIĞI POLİSE İFADE VERDİ

Kazanın ardından açıklama yapan polis, kesinleşen ölü sayısının bir ve çok sayıda ağır yaralı olduğunu duyurdu.

Olayı çok yakından gören ve tren yolundan geçmek için bölgede olan bir Türk vatandaşının polise ifade verdiği kaydedildi.