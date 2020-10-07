Fransa: Ateşkes görüşmeleri Cenevre ve Moskova’da yapılacak

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Fransa Parlamentosu’nun Dış İlişkileri Komitesi’nde yaptığı konuşmada ateşkes için ilk görüşmenin yarın Cenevre’de, ikinci görüşmenin de 12 Ekim Pazartesi günü Moskova’da yapılacağını söyledi.

Görüşmelerin Fransa, Rusya ve ABD tarafından yapılacağı belirtildi. Le Drian ayrıca Türkiye’yi Azerbaycan’ın yanında çatışmalara “askeri anlamda dahil olmakla” suçladı.

Le Drian, “Buradaki yeni olan unsur, Türkiye’nin askeri olarak dahil olmuş olması ve bu da çatışmanın uluslararası bir boyuta ulaşması riskini beraberinde getiriyor” dedi.

RUSYA’DAN ERMENİSTAN MESAJI

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya’nın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (CSTO) yükümlülükleri kapsamında Ermenistan’ı savunabileceğini ancak bu yükümlülüklerin tanınmayan Dağlık Karabağ’ı kapsamadığını söyledi.

20 YILDAN BERİ EN ŞİDDETİ OLAYLAR

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin esas sebebi ise Dağlık Karabağ… Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Karabağ, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir gerilim bölgesi haline geldi. Karabağ Ermenileri, Karabağ’ın Sovyet Azerbaycan’dan Sovyet Ermenistan’a geçmesi gerektiğini talep etmesiyle tırmanan gerilim 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor.

27 Eylül'de başlayan çatışmanın 10 günü aşkın bir süredir devam etmesi, “1990'lardan beri iki ülke arasındaki en sert çatışma” yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

Taraflar arasındaki ateşkese rağmen Azerbaycan ve bölgeyi işgal eden Ermenistan sınırında sık sık çatışma yaşanmaya devam ediyor. Bölgedeki gerilim bölgedeki doğalgaz ve petrol boru hattı koridoru dolayısıyla uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. (BBC Türkçe, Euronews)

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