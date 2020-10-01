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Fransa corona aşısı için 25 bin gönüllü arıyor

Fransa Medikal Sağlık ve Araştırma Milli Enstitüsü (INSERM) tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Bakanlığının talebi üzerine corona virüsü aşısı denemeleri için 25 bin gönüllü arandığı duyuruldu.

Sozcu.com.tr
21:04 -
Haberler Dünya
Fransa corona aşısı için 25 bin gönüllü arıyor

Corona virüsü salgınına karşı tüm dünyada aşı çalışmaları devam ediyor. Fransa Medikal Sağlık ve Araştırma Milli Enstitüsü (INSERM) tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Bakanlığının talebi üzerine corona virüsü aşısı denemeleri için 25 bin gönüllü arandığı duyuruldu.

Ülke çapında 24 klinikte yürütülecek olan aşı denemelerine gönüllü bulmak için sosyal medya üzerinden #jetestelevaccincovid (Covid testini deniyorum) başlıkları ile kampanya başlatıldı.

SAHTE AŞI DA YAPILACAK

Gönüllülerin 18 yaş üzerinde olması ve gönüllü olduklarına dair bir form doldurması gerekiyor. Formu dolduran gönüllüler arasından en uygun olanların davet edileceği belirtilirken gönüllülerin bazılarına gerçek aşı, bazılarına ise sahte aşı yapılarak plasebo etkisi gözlemlenecek. Klinik deneylerin yıl sonunda başlayacağı bildirildi. (İHA)

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