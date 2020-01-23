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Fransa Cumhurbaşkanı polisle tartıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beşinci Dünya Holokost Forumu'na katılmak üzere geldiği İsrail'de polisle tartıştı.

Sozcu.com.tr
11:07 -
Haberler Dünya
Fransa Cumhurbaşkanı polisle tartıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beşinci Dünya Holokost Forumu’na katılmak üzere geldiği İsrail’de polisle tartıştı. Kudüs’teki Saint Anne Kilisesi’ni ziyaret eden Macron’a İsrail polisi de eşlik etti.

Macron, beraberindeki polisin içeriye girmemesini istedi. Herkesin kuralları bildiğini söyleyen Macron, “Önümde yaptığın şey hoşuma gitmedi. Dışarı çık” dedi. Macron’un İsrail polisinden kurallara uymasını isteyerek, “Yüzyıllardır var olan kuralları benim için değiştiremeyecekler” dediği duyuluyor. (ANKA)

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