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Fransa eski Dışişleri Bakanı Vedrine: Şizofreniden kurtulmalıyız

Eski Fransa Dışişleri Bakanı Hubert Vedrine, Avrupalı bakanlara sert çıkışarak, "Avrupalılar arasında kurtulmamız gereken bir şizofreni hali var" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:09, 16/12/2020
Haberler Dünya
Fransa eski Dışişleri Bakanı Vedrine: Şizofreniden kurtulmalıyız

Paris merkezli L’Opinion gazetesine konuşan Fransa eski Dışişleri Bakanı Hubert Vedrine, Avrupalı bakanları sert dille eleştirdi.

Avrupalı bakanların, NATO’da Fransa’nın fikirlerini desteklememesine şaşırdığını belirten Vedrine, “Avrupalılar arasında kurtulmamız gereken bir şizofreni hali var” ifadelerini kullandı.

Vedrine, “NATO’da bazı Avrupa veya Fransa-Almanya toplantılarında söylenenlere rağmen fikirlerimizin ittifak içinde karşılık bulmadığını doğruladım” ifadelerini kullandı. Fransa’nın Türkiye’nin eylemlerini kınamakta haklı olduğunu da iddia eden eski bakan, ülkesinin NATO’da birkaç ülke tarafından desteklendiğini belirtti.

Almanya Avrupa Dışişleri Bakanı Fransa NATO Paris Türkiye