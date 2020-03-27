Fransa sokağa çıkma yasağını 15 Nisan’a kadar uzattı!

Çin’de başlayan ancak Avrupa’da kısa bir sürede yüzbinlerce insanı etkileyen corona virüsü salgınında ülkeler bir bir sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

İngiltere, İspanya, İtalya, Macaristan, Belçika ve Fransa sokağa çıkma konusunda sınırlandırma getiren ülkelerden bazıları olmuştu.

15 NİSAN’A UZATILDI

Fransa sokağa çıkma ilanından bir hafta sonra alınan sınırlandırma kararının tarihini uzattığını açıkladı. Ülkenin aldığı sokağa çıkma sınırlandırması tedbirlerinin 15 Nisan’a kadar uzatıldığı bildirildi.

Yasağa uymayan binlerce Fransıza, yüksek miktarlarda cezalar kesildiği açıklanmıştı.

Fransa’da şu ana kadar 29 binden fazla vaka bulunuyor e ülkede 1600’den fazla can kaybı yaşanmış durumda.

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