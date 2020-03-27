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Fransa sokağa çıkma yasağını 15 Nisan’a kadar uzattı!

Avrupa'da yayılan corona virüsü salgını nedeniyle birçok ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Fransa geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkma konusunda bazı kısıtlamalar getirmişti. Ülke bu kısıtlamaların 15 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
20:36 -
Haberler Dünya
Fransa sokağa çıkma yasağını 15 Nisan’a kadar uzattı!

Çin’de başlayan ancak Avrupa’da kısa bir sürede yüzbinlerce insanı etkileyen corona virüsü salgınında ülkeler bir bir sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

İngiltere, İspanya, İtalya, Macaristan, Belçika ve Fransa sokağa çıkma konusunda sınırlandırma getiren ülkelerden bazıları olmuştu.

Salgın nedeniyle Paris sokakları boş kaldı. Reuters

15 NİSAN’A UZATILDI

Fransa sokağa çıkma ilanından bir hafta sonra alınan sınırlandırma kararının tarihini uzattığını açıkladı. Ülkenin aldığı sokağa çıkma sınırlandırması tedbirlerinin 15 Nisan’a kadar uzatıldığı bildirildi.

Yasağa uymayan binlerce Fransıza, yüksek miktarlarda cezalar kesildiği açıklanmıştı.

Fransa’da şu ana kadar 29 binden fazla vaka bulunuyor e ülkede 1600’den fazla can kaybı yaşanmış durumda.

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Son güncelleme: 20:40 27.03.2020
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