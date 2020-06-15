Fransa, Türkiye’yi Libya halkına yardımı nedeniyle NATO’ya şikayet etmeye hazırlanıyor

Reuters haber ajansının Fransa Başkanlık ofisinden edindiği bilgilere dayandırdığı haberine göre, Fransa, Türkiye’nin Libya’daki meşru hükümete yaptığı yardımları NATO ülkeleriyle konuşmak istiyor.
Habere göre, Türkiye’nin Libya’da askeri üs kullanacak duruma gelmesi Fransızlar tarafından hoş karşılanmadı.
Fransız Dışişleri kaynakları Türkiye’nin Libya’daki tansiyonu yükselttiğini iddia ederek BM’nin aldığı silah ambargosu kararının delindiğini öne sürecek.
Paris’teki Macron hükümeti daha önce darbeci Hafter güçlerini desteklemekle suçlanmış ancak suçlamaları reddetmişti.
NATO Savunma Bakanlarının önümüzdeki çarşamba ve perşembe günleri toplantı yapması bekleniyor.