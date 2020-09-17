Fransa’da 10 bin, İspanya’da ise 11 binden fazla vaka tespit edildi

Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 10 bin 593 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu.

Toplam vaka sayısı 415 bin 481’e ulaştı. Ülke genelinde corona virüsünden iyileşenlerin sayısının ise 90 bin 335 olduğu bildirilirken, toplam can kaybının da 31 bin 95’e yükseldiği aktarıldı.

İSPANYA’DA 30 BİN 405 CAN KAYBI

İspanya’da son 24 saatte 11 bin 291 kişide daha virüs tespit edildiği ve 162 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 625 bin 651’e, toplam can kaybı ise 30 bin 405’e ulaştı. (DHA)

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