Fransa’da aşırı sağcı partinin lideri Le Pen: 2022’de aday olacağım

Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen 2022 yılında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacağını açıkladı.

“Kararımı çok düşündüm. Projem ulusal birliği sağlamak ve Fransa’yı ayakları üzerine tekrar kaldırmak” diyen Le Pen, “Bu kararı alma sebebim şüphesiz zafer hedefimden dolayıdır” açıklamasını yaptı.

EYLEMCİLERİN DESTEĞİNİ HEDEFLİYOR

Fransa’da bir süredir devam eden grevler ve son 1 yıldır sarı yeleklilerin eylemlerinin gündemi ve kamuoyunu etkilemesini fırsat bilen Le Pen’in adaylığını erkenden açıklayarak eylemcilerin desteğini almayı hedeflediği belirtildi.

Seçim kampanyasına başlamadan önce halkın da seçim vaatleri ve projelerine katkı sağlamasını isteyen Le Pen, “Kampanyaya başlamadan önce halka taleplerini ve onaylarını dile getirmeleri için davette bulunuyorum” dedi.

YARIŞI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan Marine Le Pen 2017 yılında aday olduğu seçimlerde Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron ile birlikte ikinci tura çıkmış ve yüzde 33.90 oranla aldığı oyla Macron’a karşı kaybetmişti. İHA