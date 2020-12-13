Fransa’da corona virüsü yasakları mahkemeye gidiyor

Corona virüsü yasakları Fransa’da bu hafta gevşetiliyor… 6 haftadır ülke genelinde devam eden yasaklar 15 Aralık’ta gevşetilirken bu yasaklara müze, tiyatro, konser alanı, sinema ve etkinlik yerlerinin dahil edilmemesi kültür sektörünün tepkisini çekti.

Birçok mağaza ve lokantanın açılacak olmasına rağmen kültür-sanat merkezlerinde yasak uygulanacak olması üzerine sektör temsilcileri yargı yoluna gitmeye karar verdi.

400’den fazla konser salonu, tiyatro, sinema ve müze ve sergi alanını temsil eden sendikanın başkanı Nicolas Dubourg, “Avukatlarımız argümanını hazırlıyor. Konuyu Yüksek Mahkeme’ye taşıyacağız” dedi.