Fransa’da corona virüsünden 9 Türk hayatını kaybetti

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü yayılmaya devam ediyor.

Fransız Yetkililer, Fransa'da corona virüsüne yakalanan Türk vatandaşlarından 9'unun hayatını kaybettiğini bildirdi.

1 Türk vatandaşının 7 Mart 2020 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 9'a yükseldi.

Fransa'nın çeşitli şehir ve kasabalarında corona virüsüne yakalanmış 42 Türk vatandaşı bulunurken, 10 Türk vatandaşı ise yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor.

Fransız yetkililer, hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının Colmar, Moulhuse ve 95. Bölgede bulunduklarını kaydederken, hepsinin 70 yaş ve üstü olduklarını açıkladı.

Fransa'da toplam corona virüsü vakası 14 bin 459'a, hayatını kaybedenler ise 562 kişiye ulaştı. (İHA)

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