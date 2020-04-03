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Fransa’da coronadan ölenlerin sayısı 6 bini aştı

Fransa’da corona virüsüne bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bini aşarken son 24 saatte 588 kişi hayatını kaybetti.

22:33 -
Haberler Dünya
Fransa’da coronadan ölenlerin sayısı 6 bini aştı

Corona virüsü salgını Avrupa'da etkisini arttıramaya devam ediyor. Fransa'da corona virüsüne bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bini aştı.

Fransa Sağlık Direktörü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada corona virüsüne bağlı hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 588 kişi artarak 6 bin 507'ye ulaştığını duyururken, 6 bin 662 kişinin ise yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

Salomon, ülke genelinde toplam corona virüsü vaka sayısının 64 bin 338 olduğunu açıklarken, taburcu olan hasta sayısının ise 14 bin 8 olduğunu ifade etti. (İHA)

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Son güncelleme: 23:01 03.04.2020
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