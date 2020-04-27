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Fransa’da dehşet anları! Ortalık savaş alanına döndü

Fransa'nın Colombes bölgesinde bir kişi trafik kontrolü yapan iki polis memuruna arabayla saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda iki polis ağır yaralandı.

22:42 -
Haberler Dünya

Olay yerinde gözaltına alınan saldırganın 29 yaşında ve kimliğinin Youssef T olduğu açıklandı. Saldırganın ilk ifadesinde polislerin son zamanlardaki ırkçı tavrı nedeniyle polisleri öldürüp şehit olmak istediğini ifade ettiği öğrenildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILACAĞI BELİRTİLDİ

Öte yandan Fransa’nın başkenti Paris’te, geçtiğimiz gün ırkçı hakaretlerde bulunan iki polisin bugün itibariyle Emniyet Müdürlüğünce görevlerinden uzaklaştırılacağı belirtildi.

Fransanın Saint-Denis bolgesinde dün iki polisin Arap ve Kuzey Afrika kökenli kişilere ırkçı hakaretlerde bulunduğuna dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Yerel medya olayın terör saldırısı olarak nitelendirildiğini belirtti. DHA

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Son güncelleme: 22:43 27.04.2020
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