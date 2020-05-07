Fransa’da güncel vaka ve ölü sayısı açıklandı

Fransa Sağlık Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 178 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 600 yeni vakanın tespit edildiğini açıklandı.
Yapılan açıklamada, hastanelerde ve bakımevlerinde bulunan 23 bin 208 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtilirken, 2 bin 961 kişinin yoğun bakımda olduğu ifade edildi.
Fransa’da sokağa çıkma yasağının 51. gününe girilirken, yasağın 4 gün sonra sona ereceği belirtiliyor.
Fransa Başbakanı Edouard Philippe’in sokağa çıkma yasağı ve normalleşme sürecine ilişkin açıklama yapması bekleniyor. (Reuters, İHA)