Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fransa’da günlük vaka sayısı 6 bini aştı!

Fransa'da corona virüsü salgınında son 24 saatte 6 bin 111 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 259 bin 698’e yükseldi. Fransa’da Nisan ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara girdi.

22:14 -
Haberler Dünya
Fransa’da günlük vaka sayısı 6 bini aştı!

Avrupa’da corona virüs salgınının etkisini arttırması nedeniyle ikinci dalga endişesi giderek artıyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde son 24 saatte 6 bin 111 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 259 bin 698'e ulaştığını açıkladı.

ÖLENLERİN SAYISI AÇIKLANMADI

Bakanlık son 24 saatteki can kaybını paylaşmazken hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 30 bin 576 olduğunu açıkladı. Fransa Sağlık Bakanlığı, 381'i yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 535 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı.

NİSAN AYINDAN BU YANA EN YÜKSEK VAKA SAYISI

Fransa'da bugün tespit edilen vaka sayısı, Nisan ayından bu yana en yüksek vaka sayısı olurken 30 Mart’ta kaydedilen 7 bin 578 vaka sayısından sonra ise en yüksek ikinci artış oldu.

Öte yandan başkent Paris'te yarından itibaren kamuya açık ve kapalı tüm alanlarda maske takma zorunluluğu başlıyor. (İHA)

İLGİLİ HABERCorona virüsünde en acı fotoğraf: Bir günde 75 bin Covid-19 tespit edildiCorona virüsünde en acı fotoğraf: Bir günde 75 bin Covid-19 tespit edildi İLGİLİ HABERCorona zatürre aşısında yoğun talebe sebep oldu! Aile hekimleri aşı bulamıyorCorona zatürre aşısında yoğun talebe sebep oldu! Aile hekimleri aşı bulamıyor
aile Avrupa Corona Fransa Grip Hindistan Paris Sağlık Sağlık Bakanlığı
Son güncelleme: 22:25 27.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more