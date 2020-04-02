Fransa’da kâbus devam ediyor! Sayı 4 bini aştı

Corona virüs salgını Avrupa'da etkisini artırmaya devam ediyor. Fransa'da corona virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini aştı.

Fransa Sağlık Direktörü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 509 kişi artarak 4 bin 32'ye ulaştığını duyururken, 6 bin 17 kişinin ise yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

HUZUREVLERİ DAHİL EDİLMEDİ

Salomon, ülke genelinde toplam corona virüs vaka sayısının 56 bin 989 olduğunu açıklarken, taburcu olan hasta sayısının ise 10 bin 934 olduğunu ifade etti.

Öte yandan Salomon, açıklanan verilere evde ve huzurevlerinde gerçekleşen ölümlerin dahil edilmediğini aktardı. İHA

İLGİLİ HABER Son dakika... İtalya'da son 24 saat içinde 727 kişi daha öldü!