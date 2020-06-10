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Fransa’da kritik açıklama: Önümüzdeki aylarda 800 bin kişi işini kaybedebilir!

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların etkisiyle önümüzdeki aylarda 800 bin kişinin işini kaybedebileceğini belirtti.

20:40 -
Haberler Dünya
Fransa’da kritik açıklama: Önümüzdeki aylarda 800 bin kişi işini kaybedebilir!

Fransa Parlamentosu’ndaki mali komiteye açıklamalarda bulunan Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, “Şok oldukça büyük, etkilenen kesimlerin desteklenmesi için büyük kamu politikaları gerekiyor” ifadesini kullandı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, bu önlemler arasında işten çıkarmaların önüne geçmek için ücretlerin bir kısmının devlet tarafından ödenmesi, şirketler için vergi muafiyetleri ve çırakların işe alınması yönünde teşviklerin olacağını söyledi.

Gıda, hizmetler ve etkinlik organizasyonu sektörlerinde çalışan küçük bir grup sözleşmeli işçi bugün Paris’te yaptıkları protesto gösterisi ile pandeminin iş alanlarını yok ettiğine dikkat çekti.

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