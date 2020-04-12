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Fransa’da ölü sayısı 14 bini aştı!

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altın alan corona virüsü salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle Fransa’da hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 393’e ulaştı.

23:45 -
Haberler Dünya
Fransa’da ölü sayısı 14 bini aştı!

Fransa’da corona virüsü nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 310 kişinin, bakım evlerinde ise 251 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 14 bin 393'e ulaştı.

Fransa Sağlık Direktörü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada son 24 saatte corona virüsü nedeni ile hastanelerde 310 kişinin, bakım evlerinde ise 251 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, corona virüsü nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısının 14 bin 393'e ulaştığını aktardı.

Salomon, toplam corona virüsü vaka sayısının 132 bin 591'e yükseldiğini dile getirirken, 31 bin 826 kişinin hastanede gözetim altından olduğunu, 6 bin 845 kişinin ise yoğun bakımda yattığını açıkladı.

Öte yandan Salomon, corona virüsü hastalığını yenerek, sağlığına kavuşan kişi sayısının 27 bin 186 olduğunu açıkladı. (İHA)

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