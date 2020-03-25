Fransa ve İngiltere’de ölü sayısı yükseldi!

Reuters’ta yer alan habere göre, Fransa Sağlık Ajansı Direktöri Jerome Salomon, vaka sayısının 25 bin 233’e yükseldiğini duyurdu. Salomon, 2 bin 827 kişinin durumunun ciddi olduğunu belirtti.

İNGİLTERE’DE VAKA SAYISI 8 BİNİ AŞTI

İngiltere’de ise son 24 saat içinde 13 kişi daha öldü. Ülkede toplam ölü sayısı 435’e yükselirken, karantinaya alınanların sayısı 187 artarak, 8 bin 264’e ulaştı.

İNGİLİZ BÜYÜKELÇİSİ CORONA’DAN ÖLDÜ

İngiltere’nin Budapeşte Büyükelçi Yardımcısı Steven Dick’in (37) corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Büyükelçi Yardımcısı Dick’in ölümünden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

10 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere'nin başkenti Londra'da corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Türkiye vatandaşı sayısı 10 yükseldi. (Reuters, İHA)

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